Кызыл, 21 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил районным властям создать оперативные штабы по вопросам безопасности. Их возглавят главы администраций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владислава Ховалыга Заседание оперштаба по вопросам безопасности в Туве

По словам руководителя субъекта, в рамках введённого в республике режима базовой готовности основной задачей является обеспечение порядка и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, не вызывая ажиотажа.

На совещании руководители силовых и оперативных структур подтвердили готовность к усиленному режиму несения службы, доложили о предпринятых мерах.

«Мы обговорили вопросы обеспечения общественной безопасности. Сейчас определяем объекты критически важной инфраструктуры с проведением полного комплекса антитеррористических мер», — отметил Ховалыг.

Глава региона добавил, что с учётом определённых ограничений по транспортной доступности и приграничному расположению Тувы, необходимо принять все меры по сохранению социально-экономической стабильности. Оперштаб выработает рекомендации для отдельных предприятий.