Новосибирск, , 14:13 — REGNUM В Новосибирск из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей на начало текущей недели прибыли 504 человека, 102 из них — дети. Такие данные 21 октября привёл мэр города Анатолий Локоть.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишут «Новосибирские новости», Локоть уточнил, что не может сказать, сколько точно людей приехало из названных регионов, но подчеркнул, что муниципалитет разместит столько, сколько потребуется.

«Это наша миссия со времён Великой Отечественной войны, — сказал глава города. — Эта традиция гостеприимства, братства была, есть и будет».

По словам Анатолия Локтя, прибывших детей распределяют в местные школы и детские сады.