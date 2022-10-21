Москва, 21 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на поддержку детей в связи с мобилизацией алиментщиков, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Евгением Марковым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Предлагается установить ежемесячное пособие в размере среднемесячной суммы положенных к выплате алиментов за последний календарный год до момента приостановления исполнительного производства либо действия трудового договора плательщица алиментов в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также участию в специальной военной операции, выплачиваемое получателю алиментов до возобновления исполнительного производства.

Предполагается также полное гашения суммы задолженности по алиментам в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции.

«Если Родина-мать зовет своих сынов исполнить долг и защитить Отечество, то, как любящая бабушка она должна позаботиться об оставленных без поддержки внуках», — убеждены авторы инициативы.

При всем разнообразии репрессивных мер, используемых в отношении граждан — неплательщиков алиментов, проблема их взыскания остается актуальной. В связи с этим законодательные органы формируют правовые механизмы, которые мотивировали бы родителей к исполнению обязанностей по содержанию ребенка, с которым они не проживают, указали также депутаты.