Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в здании Пентагона, сообщает CNN Indonesia.

Прабово Субианто (сс) Prabowo Subianto

Министр признался, что обсуждал выстраивание сотрудничества между США и Индонезией в будущем. Обе страны хотят свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

«В соответствии со стратегической целью продвижения более взаимосвязанного, процветающего, безопасного, устойчивого, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, я считаю, что для достижения этой цели потребуется сотрудничество и участие стран Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Правобо Субианто.

Министр выразил признательность за желание США поддержать независимую и сильную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Прабово Субианто надеется, что сотрудничество Индонезии и США в области обороны будет более тесным.

«Мы надеемся, что оборонное сотрудничество между двумя странами будет укрепляться, а дружба между будет продолжаться и расти в духе взаимного уважения и доверия к национальным интересам друг друга», — добавил Прабово Субианто.

Ллойд Остин также выразил поддержку сосредоточенности Прабово Субианто на повышении профессионализма индонезийских военных.

Индонезия в течение двух лет отправляла курсантов на обучение в три военные академии США, а именно в Военную академию США, Военно-морскую академию США и Академию ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство города Сурабая освободит учащихся от домашних заданий, начиная с 10 ноября.

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