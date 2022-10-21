Херсон, , 14:11 — REGNUM На территории Херсона начинается отопительный сезон, в социальных объектах уже включили отопление. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Сальдо khogov.ru

«Все работают, можно получить медицинскую помощь, уже запущено отопление в больницах, чуть-чуть раньше, чем везде. Готовы к запуску отопления уже все котельные в областном центре», — сказал Сальдо.

Напомним, в Херсонской области работают переправы, по которым жители региона могут перебраться на более безопасный левый берег Днепра.