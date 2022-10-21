Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. На период действия режима базовой готовности в Санкт-Петербурге может быть усилена охрана вокзалов и аэропорта, а также станут более тщательными досмотры автотранспорта. Об этом 21 октября сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rzd.ru Московский вокзал Петербурга (фото РЖД)

Депутат заверил, что для обычных жителей Петербурга по сути не изменится ничего. Будут предприняты точечные меры, направленные на усиление охраны и защиты важных военных и государственных объектов, транспортной инфраструктуры.

«Ну, может быть, более тщательно сотрудники ГИБДД где-то на посту будут досматривать или осматривать тот транспорт, который они будут проверять. Может быть, более внимательными станут сотрудники ОВД на транспорте на наших вокзалах, в аэропортах», — заявил Картаполов.

Глава комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что все эти меры направлены на то, чтобы повысить общую безопасность, чтобы в городе было спокойно.

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Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в связи с введением режима базовой готовности никаких дополнительных ограничений в Петербурге вводить не планируется. Также в Смольном заявили о вводе комплекса мер по повышению безопасности общественного транспорта.

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Указом президента РФ от 19 октября 2022 года в Петербурге и большинстве других регионов РФ, находящихся на достаточном удалении от зоны проведения СВО, введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.