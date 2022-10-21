Донецк, 21 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населённый пункт Зайцево. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 13:20 киевские нацисты выпустили пять мин калибра 120 мм по Зайцево, в 13:40 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и в 13:45 — ещё три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России по возможности проведения переговоров с Киевом не изменилась, российская сторона открыта к ним, в отличие от фактически запретившей их киевской стороны.