Москва, 21 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Спрос на квартиры в новостройках может продолжит падать, но замедляющимися темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в регионах РФ в октябре 2022 года спрос на квартиры-новостройки потерял от 30% до 70%, если сравнивать с сентябрем.

Volgograd.ru Новостройка

«Рынок жилья, особенно новостроек, — один из самых быстро реагирующих на внешние катаклизмы и экономические кризисы, — констатировал Ковригин. — Вспомните, как сильно он обвалился буквально в первые месяцы кризиса 2008 года. Спрос на жилье падает закономерно. В условиях неопределённости жители РФ стали чаще откладывать решение о приобретении жилья. Стали хуже условия по ипотеке: несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ после её резкого повышения в феврале–марте 2022 года, ставки по ипотечным кредитам не уменьшаются так быстро. Ипотека стала менее доступной, поэтому спрос на квартиры падает».

По его словам, если геополитическая и экономическая нестабильность сохранятся, то спрос на новостройки продолжит падать, но замедляющимися темпами.

«Жители РФ привыкают к жизни в новых условиях. Поэтому такого резкого падения, как в 2008 году, рынку жилья удастся избежать», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России особенно резкое сокращение средней площади квартир, как правило, фиксируется в городских новостройках бюджетного массового сегмента.