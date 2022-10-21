Херсон, , 14:08 — REGNUM Убийство мирных жителей на переправе в Херсоне осуществлено американцами, пусть исполнителями и были ВСУ, отметил 21 октября в своем телеграм-канале глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, в результате ракетного удара ВСУ по переправе в Херсоне погибли четыре человека, 13 пострадали.

«Каждая ракета HIMARS может быть заблокирована американцами, но не блокируется. Они поставили ракеты, указали цель, разрешили обстрел и благословили убийство мирных. А так США «ни в каком конфликте не участвует» и «чтит международное гуманитарное право», — отметил Мирошник.