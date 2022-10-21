Москва, 21 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В России закономерно падает спрос на кредиты, так как изменились модели потребительского поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Покупатели стали чаще отказываться от приобретения товаров длительного пользования, особенно из премиального сегмента и на заемные средства. Кроме того, повысились средние ставки по кредитам. Такое повышение теперь не связано с ключевой ставкой: кредитные организации стали закладывать риски переноса даты платежей по кредиту или его списания из-за мобилизации, — сказал Ковригин. — Брать кредиты стало всё менее выгодно. Такой тренд может продлиться довольно долго — всё будет зависеть от сроков разрешения геополитических проблем».

Как подчеркнул Ковригин, для российской экономики сокращение спроса на кредиты означает сокращение внутреннего спроса.

«Оно, конечно, не пропорционально. Но всё равно ощутимо», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ спрос на потребительское кредитование будет падать до конца 2022 года и в I квартале 2023 года.