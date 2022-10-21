Москва, , 14:05 — REGNUM Уровень учетной ставки ФРС США действительно высок и затрудняет поддержание потребительского спроса при росте инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал критику американского предпринимателя Илона Маска по адресу ФРС, чью ставку бизнесмен назвал чересчур высокой.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне Dan Smith

«Для США уровень учетной ставки в 3,25% действительно высок, поскольку он влияет на конечную цену инвестиционного и потребительского кредитования, — сказал Сафонов. — Ипотечные кредиты увеличили свою стоимость до 6,29%, что в два раза выше показателя в 2021 году. Это затрудняет поддержание потребительского спроса при росте инфляции. Сегодня ФРС продолжает обсуждать повышение учетной ставки до 3,75%. Одновременно ФРС рассматривает сценарии влияния роста ставки на фондовый рынок, опасаясь его падения. Но в любом случае рост стоимости кредитования означает снижение потребительского спроса и отток средств на депозиты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ставка ФРС США, скорее всего, продолжит расти.

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