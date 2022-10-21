Властям США всё труднее поддерживать уровень потребительского спроса
Москва, 21 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Уровень учетной ставки ФРС США действительно высок и затрудняет поддержание потребительского спроса при росте инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал критику американского предпринимателя Илона Маска по адресу ФРС, чью ставку бизнесмен назвал чересчур высокой.
«Для США уровень учетной ставки в 3,25% действительно высок, поскольку он влияет на конечную цену инвестиционного и потребительского кредитования, — сказал Сафонов. — Ипотечные кредиты увеличили свою стоимость до 6,29%, что в два раза выше показателя в 2021 году. Это затрудняет поддержание потребительского спроса при росте инфляции. Сегодня ФРС продолжает обсуждать повышение учетной ставки до 3,75%. Одновременно ФРС рассматривает сценарии влияния роста ставки на фондовый рынок, опасаясь его падения. Но в любом случае рост стоимости кредитования означает снижение потребительского спроса и отток средств на депозиты».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ставка ФРС США, скорее всего, продолжит расти.