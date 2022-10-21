В РФ спрос на потребкредиты будет падать до конца 2022 года — прогноз
Москва, 21 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Падение в России спроса на кредиты со стороны населения вызвано ростом ставок на потребительские займы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Сегодня она (ставка — прим. ИА REGNUM) составляет около 9,8%. Это в условиях снижения реальных доходов населения становится серьезным барьером. Кроме того, граждане предпочитают экономить на крупных покупках, что также сокращает потребность в кредитовании, — сказал Сафонов. — Падение спроса на потребительское кредитование будет продолжаться до конца года и в I квартале 2023 года».
По его словам, снижение спроса на кредиты напрямую повлияет на потребительский спрос в сторону его консервации, что будет препятствовать быстрому восстановлению экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала о том, как меняется потребительское поведение жителей РФ.