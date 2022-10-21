Москва, 21 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Падение в России спроса на кредиты со стороны населения вызвано ростом ставок на потребительские займы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Сегодня она (ставка — прим. ИА REGNUM) составляет около 9,8%. Это в условиях снижения реальных доходов населения становится серьезным барьером. Кроме того, граждане предпочитают экономить на крупных покупках, что также сокращает потребность в кредитовании, — сказал Сафонов. — Падение спроса на потребительское кредитование будет продолжаться до конца года и в I квартале 2023 года».

По его словам, снижение спроса на кредиты напрямую повлияет на потребительский спрос в сторону его консервации, что будет препятствовать быстрому восстановлению экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала о том, как меняется потребительское поведение жителей РФ.