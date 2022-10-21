Москва, , 14:11 — REGNUM Турция подыскивает альтернативу истребителям F-16 производства США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолёте по возвращении из Азербайджана.

Ранее США уведомили Турцию об исключении из программы поставок истребителей пятого поколения F-35, так как Анкара закупила у России системы ПВО С-400. Анкаре предложили купить истребители четвёртого поколения F-16 в случае, если такую сделку согласует Конгресс США.

Пока мнение американской администрации развивается в положительном направлении, но США — не единственный выход для Турции. Альтернативы существуют, отметил Эрдоган.

«При необходимости, как и в случае с системами С-400, мы ведём переговоры с альтернативными вариантами за пределами Соединенных Штатов», — сказал президент Турции.

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