Саратов, 21 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Саратовской области произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи, перевозившего беременную женщину. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 21 октября 2022 года в 13:10 (местное время) на 317 км трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в районе села Красный Октябрь на пересечении автодорог столкнулись автомобили «Пежо» и скорой медицинской помощи, в котором перевозили беременную женщину. В результате произошло опрокидывание кареты скорой помощи. Пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 17 февраля в Екатериновском районе Саратовской области сгорел автомобиль скорой медицинской помощи.

Читайте также: В Якутске машина скорой помощи попала в ДТП по вине пьяного водителя