Москва, , 14:03 — REGNUM Зафиксированный в РФ рост просроченной задолженности по зарплате связан в основном либо с нарушением платежной дисциплины, либо стал результатом сокращения персонала под влиянием экономических причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым просроченная задолженность по зарплате в РФ на 1 октября 2022 года составила 942,4 млн рублей, что на 11,5% больше, чем на 1 сентября.

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«Рост задолженности по оплате труда, отмеченный Росстатом, незначительный. Общий фонд оплаты труда в России составляет около 60 трлн рублей в год. Прирост задолженности связан в основном либо с нарушением платежной дисциплины, либо стал результатом сокращения персонала под влиянием экономических причин, — сказал Сафонов. — Поскольку невыполнение обязательств по выплате заработной платы несёт за собой административную и уголовную ответственность, то ожидать ее большого роста не стоит. Напомним, что в 2004 году до введения административного и уголовного наказания среднемесячная задолженность составляла 26 млрд рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России снижается количество крупных и средних предприятий, имеющих просроченную задолженность по заработной плате.

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