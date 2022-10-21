Новосибирск, 21 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области коллегия судей отклонила жалобы адвокатов депутата заксобрания Владимира Лаптева на решение об аресте по делу о получении взятки. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на управление судебного департамента Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 21 октября оставлено без изменения постановление Центрального районного суда от 28 сентября в отношении Лаптева, апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения», — уточнили в управлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 сентября 2022 года избрана мера пресечения депутату Законодательного собрания Новосибирской области Владимиру Лаптеву. Под стражей он должен пробыть до 26 ноября 2022 года.

Отметим, что Лаптев, предположительно, предложил одному из коллег оплачиваемую из бюджета должность в комиссии областного парламента по экологии, а зарплатную карту забирал себе.

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