Курган, , 14:01 — REGNUM В Курганской области 21 октября на границе с Казахстаном в пункте пропуска «Петухово» задержана фура с 11,2 тоннами с чилийского лосося без надлежащего документарного сопровождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Задержанный лосось из Чили Пресс-служба управления Россельхознадзора

Машина следовала из Казахстана в Санкт-Петербург. В ветеринарном сопроводительном сертификате было неверно указано наименование производителя продукции: по документам следовало, что рыбы произведена якобы в Казахстане.

В связи с выявленным нарушением въезд машины на территорию страны был запрещён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Казахстане были задержаны как минимум восемь российских грузовиков, которые везли товары от границы с Евросоюза.

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