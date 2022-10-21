Курган, 21 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Курганской области 21 октября на границе с Казахстаном в пункте пропуска «Петухово» задержана фура с 11,2 тоннами с чилийского лосося без надлежащего документарного сопровождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Пресс-служба управления Россельхознадзора Задержанный лосось из Чили

Машина следовала из Казахстана в Санкт-Петербург. В ветеринарном сопроводительном сертификате было неверно указано наименование производителя продукции: по документам следовало, что рыбы произведена якобы в Казахстане.

В связи с выявленным нарушением въезд машины на территорию страны был запрещён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Казахстане были задержаны как минимум восемь российских грузовиков, которые везли товары от границы с Евросоюза.