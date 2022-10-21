Москва, , 14:00 — REGNUM Позиция России по возможности проведения переговоров с Киевом не изменилась, российская сторона открыта к ним, в отличие от фактически запретившей их киевской стороны. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«(Президент России Владимир) Путин был открыт к переговорам, когда был фактически согласован текст документа между российскими и [киевскими] переговорами, поэтому здесь в этом плане ничего не изменилось», — сказал он в ответ о том, как в администрации президента РФ относятся к словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российский лидер стал более открыт для переговоров.

Также представитель Кремля уточил, что, возможно, свою позицию поменял Киев, который за этот период кодифицировала тему по не продолжению переговоров с РФ, фактически запретив их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что президент России Владимир Путин отправлял бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в подарок 20 бутылок водки