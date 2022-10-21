Ульяновск, 21 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Сочи вынесен приговор жителю Ульяновской области, которого уличили в незаконном ввозе через таможенную границу автомобиля для личного пользования. Ущерб из-за уклонения от уплаты таможенных платежей следствие оценило в 2,29 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным правоохранителей, из Абхазии в Россию ульяновец ввёз автомобиль Nissan Fuga под видом транспортного средства международной перевозки, однако использовал для личных целей. Также, по информации ведомства, была предпринята попытка продажи транспортного средства.

В таможенной службе также сообщают, что машины не была вывезена с территории России до установленного срока временного ввоза (до 10 марта 2021 года). По оценке ведомства, в результате уклонения от уплаты таможенных платежей ущерб бюджету России составил 2 290 560 рублей 70 копеек

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»). Судом в Сочи вынесен обвинительный приговор, назначив 100 тыс. рублей штрафа.

В ведомстве отмечают, что автомобиль изъят и обращён в доход государства.

По словам заместитель начальника Самарской таможни Максима Шубина, таможенной службой по Ульяновской области с начала года возбуждено четыре подобных уголовных дела, по трём делам вынесены обвинительные судебные приговоры с назначением штрафа и изъятием машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено следствие по уголовному делу, касающегося нарушения валютного законодательства в рамках контрактов по зерновым поставкам.

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