Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Конечную станцию «Парнас» на второй («синей») ветке Петербургского метрополитена будут закрывать два вечера подряд, предупредили 21 октября в пресс-службе городской подземки.

Турникеты на станции метро Петербурга «Парнас» metro. spb.ru

«21 и 22 октября с 22:00 мск до окончания работы метрополитена вестибюль станции «Парнас» будет закрыт для входа пассажиров в связи с проведением реконструкции входной линейки турникетов», — предупредили в пресс-службе, уточнив, что количество турникетов для наращивания пропускной способности станции увеличат до 11 единиц.

«Станция «Парнас» будет работать только на выход», — подытожили в пресс-службе и попросили пассажиров заранее планировать маршрут поездок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что со вторника, 25 октября, станция «красной» ветки метро «Чернышевская» закроется на капитальный ремонт до мая 2024 года.

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