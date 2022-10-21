Тбилиси, , 14:43 — REGNUM Четыре турецких гражданина были арестованы в Батуми, сообщает 21 октября pog. gov. ge.

Выстрел Grand Power Ltd., Slovakia

Грузинская прокуратура предъявила им обвинения по факту покушения на убийство, незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и несообщения об особо тяжком преступлении при отягчающих обстоятельствах.

В рамках продолжающегося расследования МВД было установлено, что 18 октября в Батуми гражданин Турции открыл стрельбу по находящимся в ресторане нескольким другим гражданам Турции и одному гражданину Грузии. Причиной стрельбы послужила месть из-за конфликта, происшедшего до этого на турецкой территории. В результате чего один из турецких граждан получил опасные для жизни ранения, и скончался вскоре после того, как был доставлен в больницу.

Трое граждан Турции знали, что обвиняемый совершил особо тяжкое преступление, не сообщили об этом в правоохранительные органы Грузии. Кроме того, указанные лица незаконно приобретали, хранили и носили огнестрельное оружие и боеприпасы, предназначенные для них.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в отношении подсудимых.