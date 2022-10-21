Сеул, 21 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Южной Корее начинают беспокоиться по поводу оттока опытных военных лётчиков из армии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные, представленные представителем оппозиционной Демократической партией «Тобуро» и членом парламентского комитета по обороне Сон Гап Соком.

Airwork.nl Истребители F-16

Согласно опубликованным данным, с 2017 года по августа 2022 года с военной службы уволились 542 опытных пилота.

К опытным пилотам в Южной Корее относят офицеров, отслуживших 8-17 лет и имеющих квалификацию для обучения молодых лётчиков.

Известно, что на подготовку одного такого профессионала уходит около 13,5 млрд вон (~$9,5 млн).

97% опытных военных пилотов, ушедших из армии за последние шесть лет, устроились в частные авиакомпании. 413 из них — это пилоты истребителей.

Сон Гап Сок сообщил о необходимости сокращения оттока специалистов путём повышения заработной платы и улучшения условий социального обеспечения.