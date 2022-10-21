Степанакерт, 21 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян не может себе представить будущее республики без присутствия России. Об этом он заявил в интервью армянскому «Общественному телевидению».

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Глава республики отметил, что к конфликту подключается Турция, что только усложняет ситуацию.

«Я не могу сказать, как это будет: продление миротворческой миссии или будет другой формат. Мне кажется, что российское руководство объявит об этом через какое-то время», — сказал Арутюнян.

Он поблагодарил РФ за помощь при разрешении армяно-азербайджанского конфликта. Глава Арцаха также заявил, что ожидает от Москвы более надёжных гарантий.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлениях по Нагорному Карабаху и урегулированию отношений с Азербайджаном вместо стремления к независимости республики говорит об обеспечении безопасности её жителей. Он также призвал понизить статус Арцаха. Ереван и Баку готовятся подписать мирный договор до конца текущего года. Его основным условием является признание «территориальной целостности», то есть признание Карабаха частью Азербайджана.