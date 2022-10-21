Москва, 21 октября 2022, 13:55 — REGNUM Россия ведет работу по допуску к расследованию теракта на «Северных потоках», но пока натыкается на стену. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для восстановления «Северного потока» может потребоваться строительство нового участка газопровода с новой компрессорной станцией.
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