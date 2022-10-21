Москва, 21 октября 2022, 13:55 — REGNUM Россия ведет работу по допуску к расследованию теракта на «Северных потоках», но пока натыкается на стену. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»
«Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для восстановления «Северного потока» может потребоваться строительство нового участка газопровода с новой компрессорной станцией.

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