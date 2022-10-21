Москва, 21 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Россия ведет работу по допуску к расследованию теракта на «Северных потоках», но пока натыкается на стену. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для восстановления «Северного потока» может потребоваться строительство нового участка газопровода с новой компрессорной станцией.

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