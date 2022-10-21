Таллин, 21 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Специалисты Спасательного департамента Эстонии составили подробную инструкцию для населения страны, которая поможет в установке и эксплуатации электрогенератора в отсутствие электричества. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Источник электричества в домах — бензиновый генератор на 1 кВт. Его мощности хватает на несколько лампочек

В инструкции приведены основные требования безопасности как к устанавливаемым в здании стационарным генераторам, так и к бытовым генераторам.

«Благодаря электрогенератору можно обеспечить работу важных электрооборудований во время отключения электроэнергии. Чтобы в критический момент из-за генератора не произошло несчастья, при его установке и эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности. Самое важное — прочитать инструкцию производителя по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию», — объяснил эксперт отдела слежения за безопасностью департамента Хейкки Раяло.

Документ появился на фоне активного обсуждения в эстонских СМИ и политиками страны обстоятельств масштабных ракетных атак ВКС России на энергетические объекты киевского режима. В Эстонии отмечен бум покупки электрогенераторов и различных электросберегающих приборов.