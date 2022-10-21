Посёлок Бохан, Иркутская область, 21 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. После вмешательства прокуратуры Иркутской области инвалид обеспечена жизненно необходимым лекарственным препаратом​, сообщает 21 октября пресс-служба надзорного ведомства. По итогам проверки в Боханском районе факт нарушения прав на льготное лекарственное обеспечение подтвердился.

guvo59 Лекарства

Установлено, что заявительница, являющаяся инвалидом нуждалась в предоставлении жизненно необходимого лекарственного препарата антикоагулянтной группы. Вопреки требованиям законодательства, она не была им обеспечена и с января 2022 года приобретала его за собственные средства, поскольку контракт на поставку лекарства не был своевременно заключен.

Прокуратура внесла представление в региональное министерство здравоохранения. После прокурорского вмешательства женщина обеспечена лекарственным препаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иску прокуратуры защищены жилищные права жителя Иркутской области, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей.

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