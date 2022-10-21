Анкара, 21 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Европа рассматривает вариант поставок природного газа на случай строительства в Турции газового хаба. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 21 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Ранее турецкий лидер заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным по газовому хабу, и российский газ сможет поступать в Европу через Турцию. Как сообщало ИА REGNUM, перемещать транзит газа с «Северных потоков» в регион Чёрного моря и Турцию предложил Путин.

«Отныне, разумеется, они не могут получать природный газ из России, когда и как им захочется. Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», — заявил Эрдоган в самолёте, возвращаясь из Азербайджана.

Он добавил, что есть вопрос и о спросе на природный газ, поступающий из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Азербайджанский президент Ильхам Алиев позитивно смотрит на этот вопрос. Турция оценит развивающийся процесс и предпримет свои шаги.

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