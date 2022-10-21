Белгородский район, Белгородская область, , 13:54 — REGNUM Восстановительные работы начались в селе Никольское Белгородской области, пострадавшем от обстрела ВСУ. Подрядчики вышли на 61 объект, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.

Осколки снаряда Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сотрудники администрации района завершили подомовой обход. В результате атаки боевиков киевского режима 16 октября ущерб нанесён 61 домовладению и 10 автомобилям. Практически 90% всех повреждений — это выбитые окна и повреждённые кровли. По словам заместителя главы администрации Белгородского района Сергея Власова, один дом снесут и отстроят заново, ещё по двум строениям проходят экспертизы.

Ежедневно в селе работают не менее 20 строителей. В первую очередь в зданиях замыкают тепловой контур.

«Закрываем оконные проёмы и устраняем повреждения кровли, чтобы жителям было тепло, и в дома не попадали атмосферные осадки. Проведены замеры. Заказано более 100 окон, металлочерепица, шифер. Все заказанные материалы аналогичны тем, которые были повреждены по цвету и качеству», — уточнил начальник управления капитального строительства администрации Белгородского района Роман Шульженко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти считают ремонт каждого дома завершённым после получения соответствующей расписки от собственника.