Кострома, , 15:01 — REGNUM Общероссийский народный фронт обратился в призывную комиссию Костромы с просьбой направить мужа Натальи Степанушкиной, пикетировавшей администрацию региона, на военно-врачебную комиссию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель регионального отделения ОНФ Елена Коновалова.

Костромичка Наталья Степанушкина у администрации Костромской области с плакатом: «Ситников — не будь убийцей! Верни моего больного мужа домой!» https://zakprf44.ru

«Сегодня мы направили повторное обращение в муниципальную призывную комиссию Костромы с предложением ходатайствовать перед командованием РХБЗ о направлении мужа Натальи на военно-врачебную комиссию. Рассчитываем, что вопрос будет решен в соответствии с законом».

20 октября супруга мобилизованного вышла к зданию администрации региона с плакатом. Она потребовала, чтобы губернатор Сергей Ситников вернул её «больного» мужа домой. По информации КПРФ женщина утверждает, что во время тренировок у ее мужа открылось кишечное кровотечение, которое требует хирургического лечения.

В ОНФ добавили, что Степанушкина подала обращение к общественникам 26 сентября. Она рассказала, что в ее семье сложилась «трудная жизненная ситуация», но не упоминала о проблемах со здоровьем. По ситуации женщины подготовлены и направлены обращения в муниципальную призывную комиссию и военную прокуратуру. Ответов на них пока не получено.

Юристы ОНФ отмечают, что при возникновении подобных ситуаций мобилизованным следует добиваться направления на ВВК. Для этого необходимо подать письменный рапорт командиру с приложением медицинских документов. Общественники уже разбирали подобные проблемы. Так, они вернули домой мобилизованных костромичей с «сильным варикозом, остеомиелитом, гепатитом В и С, установленным шунтом».

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