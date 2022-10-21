Хабаровск, , 13:50 — REGNUM Сотрудники Амурского судостроительного завода в рамках объявленной Объединённой судостроительной корпорацией акции «Флотилия добра» собрали 1 569 900 рублей и закупили на них всё необходимое для участников спецоперации.

Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО © Министерство обороны России

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«Были приобретены продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут отправлены мобилизованным комсомольчанам в пункт сбора в селе Князе-Волконское. 300 индивидуальных наборов, упакованных руками корабелов, передадут мобилизованным лично в руки», — написал в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске почти 3700 человек собрались на набережной на митинге-концерте в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.