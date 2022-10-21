Париж, , 13:51 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн заверила, что «французы могут уверенно идти» в отпуск, отмечая «возвращение к нормальной жизни в ближайшие дни» в отношении поставок топлива на заправочные станции, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

«Ситуация заметно улучшилась с начала недели», — утверждает глава правительства на фоне затаившегося общественного движения.

«Я не собираюсь говорить вам, что ситуация будет на 100% урегулирована для поездки в отпуск, но французы могут идти в отпуск уверенно», — настаивала Элизабет Борн, намекая на «перспективу возвращения к нормальной жизни в ближайшие дни».

Почти 17% станций испытали трудности с подачей хотя бы одного вида топлива. Четверть станций в Иль-де-Франс и Овернь-Рона-Альпы испытывали трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что хотел бы «повсеместно» выселять семьи правонарушителей из социального жилья.

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