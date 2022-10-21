Рига, , 13:51 — REGNUM

Солдат армии Латвии 7th Army Joint Multinational Training Command

В субботу, 22 октября, в Риге состоится шествие против введения в стране обязательной военной службы, сообщили в Рижской думе. Шествие планируется с 14:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с московским) от площади Свободы до памятника Оскару Калпаксу.

Примечательно, что призывы принять участие в «марше протеста» распространяются анонимно через социальные сети, а его организатором заявлена малоизвестная общественная организация Riko tikai tavtjie, называющая себя группой неравнодушных граждан. Они также призывают граждан подписываться под инициативой о добровольной Службе государственной обороны на портале гражданских петиций Mana balss.

Цель мероприятия — выразить протест против введения обязательной военной службы и выступить за сохранение добровольной службы, говорится в публикациях. Ожидается, что в шествии примут участие 250 человек.

Как сообщал ИА REGNUM, правительство Латвии утвердило законопроект о возвращении обязательной военной службы, на которую планируется призывать молодых людей в возрасте 18-27 лет.

Первый призыв планировался уже в январе 2023 года, но в связи с тем, что законопроект оставлен на рассмотрение новому парламенту, сроки призыва могут сдвинуться на июль 2023 года.