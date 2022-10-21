Грозный, 21 октября 2022, 13:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ещё одной успешной операции, проведенной бойцами подразделения «Запад-Ахмат» под руководством Исмаила Агуева. Бойцы прорвали оборону противника и заняли важный рубеж, сообщил чеченский лидер. При этом было добыто множество трофеев и взяты в плен три бойца ВСУ.
Как сообщал глава Чечни днем ранее, отряд «Запад-Ахмат» уничтожил вражеское укрепление и взял в плен шестерых человек. В бою принимали участие трое несовершеннолетних сыновей Кадырова.
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