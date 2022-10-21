Москва, 21 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Законопроект, совершенствующий деятельность государственных микрофинансовых организаций (ГМФО), направленную на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, внесли в Госдуму члены думского комитета малому и среднему предпринимательству во главе с депутатомАлександром Деминым («Новые люди»), передает корреспондентИА REGNUM21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В документе предлагается включить ГМФО в состав участников национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства и устанавливаются требования к этим организациям и их деятельности.

Также регламентируется деятельности АО «Корпорация «МСП» по оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки.

Авторы законопроекта считают, что включение государственных микрофинансовых организаций в периметр национальной гарантийной системы поддержки позволит увеличить объемы финансовой поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства на основании единых стандартов работы, и повысит прозрачность деятельности и эффективность использования бюджетных средств.