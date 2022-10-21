Оренбург, 21 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Бывшему преподавателю оренбургского вуза предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщили 21 октября в СУ СКР по Оренбургской области.

Ksonline.ru Взятка

Ему инкриминировано 23 эпизода получения взятки. Вину обвиняемый признал полностью. На имущество фигуранта уголовного дела на общую сумму свыше 400 тысяч рублей наложен арест.

По данным следствия, в 2020–2021 годы преподаватель получал лично от студентов деньги за фактическое написание выпускных квалификационных работ в нарушение установленного порядка, за допуск к защите указанных работ, а также за способствование в получении положительных оценок на экзаменационной комиссии.