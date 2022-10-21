Петропавловск-Камчатский, , 13:48 — REGNUM На передовой на территории бывш. УССР практически нет военных киевского режима, за них воюют против России иностранные наёмники, об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал участвующий в спецоперации житель Камчатки, командир отделения третьего взвода второй роты морской пехоты Дмитрий Роев.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Встречал представителей французского легиона, Аргентины, слышал немецкую, английскую речь, то есть чаще всего это иностранцы. Считаю, что территорию бывш. УССР они взяли в качестве полигона, чтобы напасть на Россию и, наверное, показать, что они выше нас. Но у них ничего не получится. Жаль, что из-за этого страдают мирные жители, которые постоянно находятся под обстрелами и бомбежками, за них обидно», — цитирует Роева пресс-служба правительства Камчатки.

Дмитрий особо отметил, что российские военные чувствуют доброжелательное отношение к себе со стороны местных жителей: «Когда мы мимо проезжаем, они радуются, машут нам, благодарят. И ради них мы участвуем в специальной военной операции, за тех людей, которые вошли в состав России, мы их освобождаем».

В настоящее время военнослужащий делится боевым опытом с мобилизованными, которые прибыли в зону спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Херсонской области известно о четырёх погибших в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне.