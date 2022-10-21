Казань, , 13:53 — REGNUM Организована проверка после происшествия в международном аэропорту города Казани. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Международный аэропорт Казань Arispro.ru

По предварительным данным 21 октября около 03:09 (мск) в международном аэропорту «Казань» после взлета экипаж самолета Airbus 321, выполнявшего рейс сообщением Казань — Худжанд, сообщил о столкновении на взлетно-посадочной полосе с зайцем. Полет борт продолжил в штатном режиме.

При осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки животного. Территория аэропорта приведена в нормативное состояние. Происшествие не повлияло на безопасность других самолетов.

Ранее ИА REGNUM передавало, 31 мая сотрудница аэропорта Бугульмы попала под лопасти винта самолета.

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