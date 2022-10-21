Ректор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Ассоциации юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Николай Кропачев ответил на вопросы корреспондента ИА REGNUM Новости

ИА REGNUM Новости: Президент РФ - выпускник и доцент юрфака петербургского университета - недавно посетовал, что качество юридического образования в России катастрофически упало, и в тоже время выпускают столько юристов, что непонятно, где все они работают.

Встреча Президента РФ с Ассоциацией юристов России показала, на мой взгляд, что ориентироваться надо на требования работодателя. А начать процесс резкого поворота вузовской системы к реальности можно с юристов. Я абсолютно убежден, что на стандарты образования должен влиять работодатель: минимальный образовательный стандарт должен быть сформирован в вузе, а затем утвержден у учредителя (для государственных вузов это - федеральные органы власти) и - обязательно! - в профессиональной ассоциации. Затем каждый вуз может наполнять этот стандарт дополнительными предметами, но на выходе, получая диплом о юридическом образовании, студент не получает автоматический доступ к профессии - он должен сдать экзамен в профессиональной ассоциации и только получив сертификат, обрести право работать по специальности.

ИА REGNUM Новости: Но у учителей или инженеров в России нет таких сильных и влиятельных профессиональных объединений, как у юристов.

Мне трудно говорить о других профессиях, но в Ассоциации юристов мы договорились начать это дело, и при активной поддержке Дмитрия Медведева , думаю, за год-два сдвинем все с мертвой точки. И ничего нет странного в том, что все начнется с юристов: именно юриста призывает государство разрешать общественные конфликты, ведь вы можете выбрать, у какого врача лечиться или в какую школу отдать ребенка, но судью или прокурора вы не выбираете - их назначает государство.

ИА REGNUM Новости: В Кремле прозвучало и другое предложение - просто сократив вузы и юридические факультеты. Я - противник репрессивных мер. Лучше идти по пути повышения требований к качеству образования и все встанет на свои места.

ИА REGNUM Новости: А как вы оцениваете общий процесс укрупнения вузов, который уже несколько лет идет по стране?

Я считаю его оптимизацией. Не буду говорить обо всей России, но в петербургском университете мы также идем по пути оптимизации использования общеуниверситетских ресурсов. Например, создан единый общеуниверситетский ресурсный центр нанотехнологий, в оборудование которого вложено более 150 млн рублей. Разумеется, это сделано не просто по приказу ректора, а по предложениям деканов, которые, кстати, становятся у нас все более самостоятельными.

ИА REGNUM Новости: Процесс изменений всегда очень болезненный.

Конечно. И процесс перехода к единому госэкзамену ( ЕГЭ ) при поступлении в вузы идет болезненно, но я считаю абсолютно правильным этот процесс, так как мы создаем систему, которую теперь можно улучшать до бесконечности.

ИА REGNUM Новости: А нынешняя система?

Сейчас нет никакой цивилизованной системы отбора поступающих в вузы. Есть обстоятельства, в которые попадают абитуриенты и, как правило, их родители... И эти обстоятельства надо убирать из российской жизни. Поэтому я - сторонник ЕГЭ, а над улучшением вопросов по каждому предмету надо работать - вот и все.

ИА REGNUM Новости: А как же утверждение, что ЕГЭ заставляет школьников просто зубрить ответы на вопросы, а не системно мыслить?

Не ЕГЭ заставляет, а учителя в школах, и ничего хорошего в этом нет. Не надо бояться ЕГЭ, надо учить предмету, потому что если школьник системно и глубоко знает предмет, он ответит на вопросы госэкзамена.

ИА REGNUM Новости: Тогда почему 24 вуза в Росси, и среди них петербургский госуниверситет, сохранили систему собственных вступительных экзаменов?

Это - некий переходный период, уступка ярым противникам ЕГЭ, но она временная... Кстати, ЕГЭ - только один из шагов к открытости и прозрачности системы образования в России в целом. Например, сейчас обсуждается предложение публиковать полный текст научных диссертаций в Интернете - с согласия автора, конечно. При публикации и рассылке автореферата накануне защиты предлагается спрашивать диссертанта, согласен ли он на открытую публикацию, и его ответ фиксировать на титульном листе автореферата, чтобы все члены комиссии видели, готов ли диссертант к открытости. Тогда все будут понимать, что пишется в диссертациях и на каких аспирантов и какие темы тратит деньги российское государство, поддерживая аспирантуры.

ИА REGNUM Новости: А поддерживать вузовскую науку надо?

Без науки нет вуза. Потому что делиться со студентами надо не чужими, а своими знаниями и достижениями.

ИА REGNUM Новости:То есть вузовская наука должна поддерживаться государством? Или грантами?

Поддержка государства - это те же гранты. Я выступал и выступаю за то, чтобы были разработаны и опубликованы четкие критерии, на что выделяет деньги государство любому вузу. Если на научные разработки, то на какие? Какого результата мы ждем? Когда все будет открыто и понятно, отпадет большая часть нынешних вопросов и упреков в сторону российского высшего образования.

ИА REGNUM Новости: А вы сторонник так называемого "Болонского процесса"?

Конечно. Потому что участие российских вузов в "Болонском процессе" вписывает наших студентов в европейскую систему вузов, дает возможность ездить по миру, сравнивать и выбирать интересный им набор предметов и навыков для обучения, а в конечном счете с точки зрения широчайшего объема информации определять свое будущее место работы. А нашим преподавателям это позволяет быть в гуще общеевропейских научных и образовательных процессов, что невольно заставляет более творчески подходить к собственному предмету и преподаванию.

ИА REGNUM Новости: А как обеспечить эту мобильность российских студентов и преподавателей? В университете уже есть конкретные примеры?

Да, конечно: я предложил заключить договор с МГУ о мобильности студентов (с тем, чтобы студенты обоих вузов имели возможность выбирать какой курс и какую серию лекций им прослушать в каждом из этих вузов по своей специальности) - надеюсь, в самое ближайшее время мы его подпишем.

ИА REGNUM Новости: Когда российские дипломы начнут признавать в Европе?

Могу вам сказать, что, например, диплом Санкт-Петербургского университета давно признается в Европе и в мире. Уже несколько десятилетий на многих факультетах мы выдаем своим лучшим выпускникам специальные сертификаты, подчеркивая, что они являются не государственными, и эти сертификаты котируются во всем мире. Как ректор, я неоднократно получал благодарности и от выпускников, и от их работодателей из разных стран, так что марка петербургского университета давно признана в мире и, надеюсь, таковой и останется.

Справка.

Санкт-Петербургский университет был основан в 1724 году. В настоящее время в университете более 32 тысяч студентов обучаются 323 специальностям на 20 факультетах, учатся почти 3000 аспирантов, 200 докторантов, работают около 5000 преподавателей, представителей 289 кафедр. Из стен университета вышло множество мировых знаменитостей: нобелевские лауреаты И.П.Павлов, И.И.Мечников, Н.Н.Семенов, Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, В.В.Леонтьев, Л.В.Канторович; четыре руководителя правительства России - Б.В.Штюрмер, А.Ф.Керенский, В.И.Ленин, В.В.Путин, а также два президента РФ: В.В. Путин и Д.А.Медведев; государственные и общественные деятели К.Н.Бестужев-Рюмин, А.Ф.Кони, П.А.Столыпин, Д.С.Лихачев; деятели искусства И.С.Тургенев, П.А.Брюллов, А.А.Блок, А.Н.Бенуа, В.Д.Поленов, С.П.Дягилев, М.А.Врубель, Н.К.Рерих, И.Ф.Стравинский и многие другие.

Николай Кропачев родился в 1959 году. В 1981 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию "Уголовные правоотношения". С 1985 года - ассистент кафедры уголовного права, старший преподаватель, доцент, с 2001 года по настоящее время - профессор кафедры уголовного права. В 2000 году избран заведующим этой кафедрой. С 1998 год по настоящее время - декан юридического факультета университета, с октября 2006 года - первый проректор, и.о. ректора университета. 21 мая 2008 года на Конференции трудового коллектива избран на должность ректора Санкт-Петербургского государственного университета. В 2000 году защитил докторскую диссертацию "Механизм уголовно-правового регулирования". Автор (соавтор) более 60 научных работ, включая 4 монографии, 7 учебников и учебных пособий.