Барнаул, 21 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. По итогам 9 месяцев 2022 года, объем частных капиталовложений, направленных на строительство новых, а также расширение действующих объектов туристской инфраструктуры на территории Алтайского края, увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил более 1,4 млрд рублей, сообщает 21 октября региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.

www.bkatun.ru Отдых в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Значительная часть инвестиций направляется в туристические объекты, расположенные в территориях региона, развитие которых ведется на принципах государственного частного партнерства. Государственная поддержка позволяет снижать финансовую нагрузку на инвесторов за счет создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры.

В частности, к таким территориям относятся особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», формируемый курорт «Белокуриха горная». Стабильно высокий спрос на туристические услуги в данных локациях также положительно сказывается на их инвестиционной привлекательности. Инвесторами здесь реализуются проекты по строительству современных объектов размещения, оздоровления и питания.

К числу наиболее масштабных инвестиционных проектов относится строительство гостиничного комплекса премиум-класса с клиникой превентивной медицины «Гранд-Крио Алтай» на площадке «Белокуриха горная» и туристических комплексов в границах ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».

Кроме того, часть инвестиционных вложений направляется в объекты туризма, расположенные и строящиеся в районах Степного Алтая (г. Яровое, Михайловский, Кулундинский, Романовский, районы) и Горной Колывани (Змеиногорский, Курьинский районы).

Как сообщало ИА REGNUM, еще два новых инвестора начнут реализацию проектов на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»: «Катунь Ривер» и «Уклад Катунь Резорт» в рамках заявленных инвестиционных проектов намерены создать объекты размещения на 310 основных и 210 дополнительных мест, общий объем инвестиций предусмотрен в размере 730 млн. рублей.

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