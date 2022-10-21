Москва, 21 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. За последние сутки российские военные в ходе спецоперации поразили три пункта управления и восемь пунктов временной дислокации киевских боевиков и наёмников. Об этом 21 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Gov.ua ВСУ

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населённых пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации. Объекты были уничтожены в районах населённых пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск ДНР, городов Николаев и Запорожье.

Читайте также: Пять пунктов дислокации ВСУ уничтожены ВС России за сутки

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 20 октября, российские военные ликвидировали пять пунктов временной дислокации киевских боевиков в ДНР и Херсонской области и три пункта управления ВСУ.