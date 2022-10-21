Москва, 21 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили высокоточным ударом в Херсонской области ангар с военной техникой ВСУ зарубежного производства. Об этом 21 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с [киевской] военной техникой иностранного производства», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что все попытки наступления киевских нацистов на николаево-криворожском направлении сорваны Вооружёнными силами России, которые при этом уничтожили 120 боевиков, шесть бронемашин и 13 автомобилей ВСУ.