Рига, 21 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум.

Saeima Зал Сейма Латвии

Уходящий после завершившихся 1 октября 2022 года 13–й состав парламента Латвии запомнится местным СМИ тем, что был первым в истории страны «пандемийным» — в общей сложности два года (с перерывами) депутаты работали удаленно, зачастую используя в качестве парламентской трибуны домашнюю кухню и даже парк.

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv, подводя итоги деятельности прежнего состава Сейма. Отмечается, что Сейм побил рекорды по количеству внеочередных заседаний, на которых решались вопросы, связанные с эпидемиологическими ограничениями.

«Если подводить краткие итоги работы 13–го Сейма, что называется, по горячим следам, то нужно признать: в уходящем парламенте было все. Событий действительно столько, что хватило бы на два парламентских созыва», — отмечается в публикации.

Новому парламенту депутаты уходящего созыва оставили в наследство и пакет законопроектов, которые связаны с введением в Латвии обязательной военной службы. Как пишет СМИ, базовый законопроект — о службе обороны государства — был создан наспех, перед выборами, и юристы Сейма были в ужасе от качества этого документа. К нему было подано более ста поправок, десятки технических и уточняющих изменений со стороны сотрудников юридического бюро сейма.

Следующему Сейму предстоит также утверждать те скандальные законопроекты, которые в спешном порядке зафиксировал в повестке уходящий парламент. Сюда можно отнести законопроекты о переименовании «советских» и «руских» улиц, о запрете баллотироваться в Европарламент бывшим коммунистам, о запрете использования русского языка даже в частном бизнесе и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 13-й созыв парламента Латвии наверняка войдет в историю как самый «антироссийских»: в ускоренном порядке в течение весны-лета 2022 года было принято больше 10 законов, которые кардинально разрывали отношения с Россией или разрушали все достигнутые ранее договоренности.

В числе таких — отказ от соглашения о защите военных советских памятников на территории Латвии, введение и ужесточение наказания за демонстрацию симпатий и поддержки как СВО России на территории б. УССР, так и российским патриотическим символам, окончательная латышизация русского образования и легализация преследования пророссийских политиков и общественных организаций.