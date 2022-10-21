Ачинский район, Красноярский край, 21 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. На главу Ачинского района Красноярского края завели уголовное дело о халатности и злостном неисполнении судебного акта (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, ч. 1 ст. 315 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в прокуратуре Красноярского края.

Dave Hogg Пожар

По данным ведомства, 7 мая 2022 года на несанкционированной свалке в границах села Белый Яр Ачинского района произошло возгорание. Огонь распространился на сухую растительность и жилые дома. В результате было уничтожено 52 домовладения.

В прокуратуре подчеркнули, что с 2020 года решение суда, вынесенное по иску прокурора с требованием возложить обязанность на районную администрацию ликвидировать свалку, оставалось неисполненным. В течение двух лет земельный участок так и не очистили от отходов.

Глава района в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года не обеспечил очистку земель населённого пункта от сухой растительности. Из-за этого огонь быстро распространился.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Как сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Красноярского края, 21 октября Железнодорожный суд Красноярска рассмотрел ходатайство следствия и временно отстранил главу Ачинского района Петра Хохлова от должности на период предварительного следствия и судебного разбирательства. Хохлову избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2022 года в населённых пунктах Красноярского края произошли масштабные пожары. Всего в 27 муниципальных образованиях сгорело более 500 домов.

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