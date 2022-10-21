Тбилиси, 21 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» уже решила до конца поддерживать основавшего её крупнейшего бизнесмена в Грузии Бидзину Иванишвили, теперь выбор нужно сделать грузинскому народу. Об этом 21 октября заявил журналистам депутат парламента республики от партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Он прокомментировал введение Киевом санкций в отношении семьи и окружения Иванишвили. Депутат считает, что это было сделано из-за неких «тайных сделках» с Россией.

«Санкции — это мощный механизм, но того, что нам надо сделать, не могут сделать ни выполнение рекомендаций из 12 пунктов, ни санкции. Если мы хотим быть частью Европы, мы должны сделать выбор между Иванишвили и Грузией», — сказал Манджгаладзе.

По его мнению, Грузию не примут в ЕС, пока она зависит от Иванишвили.

Напомним, оппозиционные лидеры в Грузии в последнее время сосредоточились на нападках на Иванишвили. Его обвиняют в помощи РФ обойти санкции. Киев способствует этому и делает схожие заявления. В «Мечте» на это отвечают, что таким образом Грузию пытаются заставить начать воевать с Россией.