Кострома, 21 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Зимой 2022−2023 годов в Костроме вновь могут возникнуть проблемы с уборкой улиц и общественных пространств от снега. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Тротуар на одной из главных улиц Костромы — Ленина. Зима 2021-2022.

Город не расширил парк снегоуборочной техники. Всего в уборке задействуют «более 80» машин. Для того чтобы содержать дороги и парки в безупречном состоянии, Костроме необходимо более 150 единиц техники.

«В город выйдут комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ, тракторы для механизированной уборки тротуаров, пешеходных переходов и остановок, погрузчики и самосвалы для вывоза снега, бульдозер для обслуживания снегосвалки, снегороторы и грейдеры для формирования снежных валов», — говорится в сообщении.

По информации мэрии для устранения гололедицы в городе запасут обычное количество соляной смеси — 35 тонн. Причем, 11 из них уже заготовлено. Этого объёма должно хватить на всю зиму.

Остаётся надеяться, что зима в этот раз будет не очень снежной. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Костромском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предпосылки к этому есть. Центральное управление по гидрометеорологии полагает, что зимой будут чередоваться заморозки и оттепели. За счёт этого количество снега может уменьшаться. Прошлой зимой оттепели в Костроме были крайне редки.