Зимой в Костроме вновь может не хватить машин для качественной уборки снега
Кострома, 21 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Зимой 2022−2023 годов в Костроме вновь могут возникнуть проблемы с уборкой улиц и общественных пространств от снега. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Город не расширил парк снегоуборочной техники. Всего в уборке задействуют «более 80» машин. Для того чтобы содержать дороги и парки в безупречном состоянии, Костроме необходимо более 150 единиц техники.
По информации мэрии для устранения гололедицы в городе запасут обычное количество соляной смеси — 35 тонн. Причем, 11 из них уже заготовлено. Этого объёма должно хватить на всю зиму.
Остаётся надеяться, что зима в этот раз будет не очень снежной. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Костромском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предпосылки к этому есть. Центральное управление по гидрометеорологии полагает, что зимой будут чередоваться заморозки и оттепели. За счёт этого количество снега может уменьшаться. Прошлой зимой оттепели в Костроме были крайне редки.
Справка: уборкой улиц в Костроме от снега и льда занимаются два муниципальных учреждения. МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, МКУ «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В первую очередь дорожники расчищают магистральные трассы с интенсивным движением и дороги, по которым ходит общественный транспорт.