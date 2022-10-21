Тамбов, , 13:44 — REGNUM В Тамбовской области двум учреждениям образования присвоят имена Героев России, погибших во время специальной военной операции. Соответствующие постановления были приняты 21 октября на заседании Тамбовской областной Думы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Председатель областной Думы Евгений Матушкин рассказал, что государственный Промышленно-технологический колледж и Жердевская школа-интернат будут носить имена Героев России. Областному колледжу присвоят имя Валерия Ивановича Заволянского, школе-интернату — Дмитрия Владимировича Семенова.

«Это ребята из нашей 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, пункт дислокации которой находится в Тамбове. Современные защитники Отечества достойны своих героических дедов и прадедов, которые раздавили фашизм в 1945 году. Чтить память о героях, рассказывать об их подвигах подрастающему поколению — наш святой долг», — Евгений Матушкин.

Валерий Заволянский в ходе спецоперации служил командиром разведгруппы. Действуя в составе головного дозора, обнаружил опорный пункт противника и обеспечил личному составу прорыв обороны. Проявляя мужество и героизм, выявил новые вражеские позиции, вступил в бой с превосходящими силами противника и погиб в ходе огнестрельного противостояния.

Дмитрий Семенов в ходе спецоперации служил в должности гвардии майора. Во время зачистки лесного массива в Харьковской области головной дозор российского спецназа вступил в бой с превосходящими по численности подразделениями врага. Погиб во время боя.

Указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Валерию Заволянскому и Дмитрию Семенову посмертно присвоены звания Героев Российской Федерации.

Отметим, что Валерий Заволянский родился в Хабаровском крае, похоронен в Адыгее. Дмитрий Семенов родом из Чувашии, там же похоронен.

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