Москва, , 13:44 — REGNUM Шесть беспилотников, 33 снаряда РСЗО и две ракеты HARM, запущенные ВСУ, сбили российские средства ПВО над территорией ДНР, ЛНР и Херсонской области. Об этом сообщает 21 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

ПВО Mil.ru

За сутки, уточнили в ведомстве, шесть беспилотников ВСУ сбиты около Новоандреевки в ДНР, Скадовска и Высокого в Херсонской области, а также у Каховской ГЭС.

В воздухе сбиты 33 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две противорадиолокационных ракеты HARM. Это произошло у населённых пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная ЛНР.

За период проведения спецоперации уничтожено 324 самолёта киевских войск, 162 вертолёта, 2302 беспилотника, 383 зенитных ракетных комплекса, 5939 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6685 единиц специальной военной автомобильной техники.

Читайте также: ВС России уничтожили на красно-лиманском направлении 25 боевиков ВСУ